Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakırlı sporcu, Türkiye'yi Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda temsil edecek

        DiyarbakırlıFurkan Turan, Portekiz'in başkenti Lizbon´da düzenlenecek Dünya Kick Boks Şampiyonası´nda Türkiye´yi temsil edecek. Dünya Kick Boks Şampiyonası, 18-28 Kasım tarihleri arasında Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenecek. Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü Kick Boks sporcusu Furkan Turan da şampiyonada mücadele edecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 13:58 Güncelleme: 16.11.2023 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakırlı sporcu, Türkiye'yi Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda temsil edecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        DiyarbakırlıFurkan Turan, Portekiz'in başkenti Lizbon´da düzenlenecek Dünya Kick Boks Şampiyonası´nda Türkiye´yi temsil edecek. Dünya Kick Boks Şampiyonası, 18-28 Kasım tarihleri arasında Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenecek. Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü Kick Boks sporcusu Furkan Turan da şampiyonada mücadele edecek.

        Sporcularının Dünya Şampiyonası'nda milli takım adına mücadele etmesinin kendileri için gurur verici olduğunu belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, "Sporcularımızın disiplinli ve azimli çalışmalarının sonuçlarını almaktayız. Kick boks sporcumuz Furkan Turan´ın şampiyonada ülkemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

        FURKAN TURAN: TÜRKİYE´Yİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İÇİN ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM

        Dünya Şampiyonası´na büyük bir özveri ile hazırlandığını belirten Fatih Turan, "Antrenörlerimiz eşliğinde yoğun bir kamp programıyla hazırlıklarımı sürdürmekteyim. Bu benim için büyük bir fırsat ve sorumluluk. Türkiye´yi en iyi şekilde temsil etmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ülkemi ve Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü´nü gururlandırmak istiyorum" diye konuştu.

        DHA-Spor - Türkiye-Diyarbakır - Seyfettin EKEN

        2023-11-16 13:57:31

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        8 kişi ölmüştü! "Pes" dedirten ihmaller!
        8 kişi ölmüştü! "Pes" dedirten ihmaller!
        5 aylık hamile eşini vuran koca: Canavar gibi gördüm!
        5 aylık hamile eşini vuran koca: Canavar gibi gördüm!
        Biden ve Jinping'in araba diyaloğu gündem oldu
        Biden ve Jinping'in araba diyaloğu gündem oldu
        İlkay'ın menajeri konuştu!
        İlkay'ın menajeri konuştu!
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        Bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümünde flaş gelişme!
        Bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümünde flaş gelişme!
        'Sarallar'ın gece kulübüne saldırı girişimi kamerada!
        'Sarallar'ın gece kulübüne saldırı girişimi kamerada!
        Baba katili cinayeti anlattı!
        Baba katili cinayeti anlattı!
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        Nelsson ve Ndombele'ye yeşil ışık!
        Nelsson ve Ndombele'ye yeşil ışık!
        Pasif içicilik bile kanser ediyor!
        Pasif içicilik bile kanser ediyor!
        Konut dışı satışta yeni rekor
        Konut dışı satışta yeni rekor
        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        "Asgari" zammı ortalama ücrete yansıdı
        "Asgari" zammı ortalama ücrete yansıdı
        Kredili satış dibe vurdu
        Kredili satış dibe vurdu
        Alzheimer’dan Parkinson’a hastalıklar beyninizi ele geçirmesin!
        Alzheimer’dan Parkinson’a hastalıklar beyninizi ele geçirmesin!
        Ara ilaç olacak
        Ara ilaç olacak
        Hedge fonlar tahvilleri seviyor
        Hedge fonlar tahvilleri seviyor

        Benzer Haberler

        Kan parası için verilen araziyi geri alamayınca diğer amca oğlunu da öldürm...
        Kan parası için verilen araziyi geri alamayınca diğer amca oğlunu da öldürm...
        Bayram ziyareti dönüşü anne ve kızın öldüğü silahlı saldırıda dinlenen tanı...
        Bayram ziyareti dönüşü anne ve kızın öldüğü silahlı saldırıda dinlenen tanı...
        Diyarbakır´da, Gemlik yürüyüşü için 4 günlük eylem ve etkinlik yasağı
        Diyarbakır´da, Gemlik yürüyüşü için 4 günlük eylem ve etkinlik yasağı
        Diyarbakır'da eylem ve etkinlikler 4 gün süreyle yasaklandı
        Diyarbakır'da eylem ve etkinlikler 4 gün süreyle yasaklandı
        DBB Türk Müziği Topluluğu yeni seslerini arıyor
        DBB Türk Müziği Topluluğu yeni seslerini arıyor
        Diyarbakır'da "Uyanış Gençlik 2. Tenis Turnuvası" devam ediyor
        Diyarbakır'da "Uyanış Gençlik 2. Tenis Turnuvası" devam ediyor