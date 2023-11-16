Diyarbakırlı sporcu, Türkiye'yi Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda temsil edecek DiyarbakırlıFurkan Turan, Portekiz'in başkenti Lizbon´da düzenlenecek Dünya Kick Boks Şampiyonası´nda Türkiye´yi temsil edecek. Dünya Kick Boks Şampiyonası, 18-28 Kasım tarihleri arasında Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenecek. Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü Kick Boks sporcusu Furkan Turan da şampiyonada mücadele edecek.

DiyarbakırlıFurkan Turan, Portekiz'in başkenti Lizbon´da düzenlenecek Dünya Kick Boks Şampiyonası´nda Türkiye´yi temsil edecek. Dünya Kick Boks Şampiyonası, 18-28 Kasım tarihleri arasında Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenecek. Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü Kick Boks sporcusu Furkan Turan da şampiyonada mücadele edecek.

Sporcularının Dünya Şampiyonası'nda milli takım adına mücadele etmesinin kendileri için gurur verici olduğunu belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, "Sporcularımızın disiplinli ve azimli çalışmalarının sonuçlarını almaktayız. Kick boks sporcumuz Furkan Turan´ın şampiyonada ülkemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

FURKAN TURAN: TÜRKİYE´Yİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İÇİN ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM

Dünya Şampiyonası´na büyük bir özveri ile hazırlandığını belirten Fatih Turan, "Antrenörlerimiz eşliğinde yoğun bir kamp programıyla hazırlıklarımı sürdürmekteyim. Bu benim için büyük bir fırsat ve sorumluluk. Türkiye´yi en iyi şekilde temsil etmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ülkemi ve Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü´nü gururlandırmak istiyorum" diye konuştu.

DHA-Spor - Türkiye-Diyarbakır - Seyfettin EKEN

2023-11-16 13:57:31