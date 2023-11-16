Diyarbakır´da yolcu minibüsü devrildi: 14 yaralı

DİYARBAKIR´dasürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu minibüsü, karşı şeride geçerek devrildi. Kazada 14 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır- Elazığ karayolu 17'nci kilometresinde meydana geldi. Ergani ilçesinden kent merkezine seyir halinde olan Ö.K. yönetimindeki 21 KN 016 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan minibüs karşı şeride geçerek devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada minibüste bulunan 14 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları kentteki hastanelere sevk etti. Karayolu üzerinde önlem alan jandarma ekipleri, trafik akışını tek şeritten sağladı. Olay yerine çağrılan çekici yardımıyla devrilen minibüs kaldırılıp, temizlik çalışmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.