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        Diyarbakır'da el yapımı patlayıcı ve 204 kilo esrar ele geçirildi

        DİYARBAKIR'dajandarmanın düzenlediği operasyonda 204 kilo esrar, 13 kilo kenevir tohumu, toprağa gömülü el yapımı patlayıcı ile terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve yaşam malzemeleri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 10:58 Güncelleme: 18.11.2023 - 11:00
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        Diyarbakır'da el yapımı patlayıcı ve 204 kilo esrar ele geçirildi
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        DİYARBAKIR'dajandarmanın düzenlediği operasyonda 204 kilo esrar, 13 kilo kenevir tohumu, toprağa gömülü el yapımı patlayıcı ile terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve yaşam malzemeleri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla, Hani ve Lice ilçesi kırsalında, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Polat Özbek Operasyonu düzenlendi. Arazide yapılan aramada, toprağa gömülü 1 el yapımı patlayıcı, terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve içerisinde yaşam malzemeleri, 204 kilo esrar ve 13 kilo kenevir tohumu ele geçirildi. Bu kapsamda 1 şüpheli gözaltına alınırken, bulunan el yapımı patlayıcı imha edildi.

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