Diyarbakır´da Öcalan yürüyüşüne müdahale; 55 gözaltı (2)
GÖZALTISAYISI55´E YÜKSELDİ
Diyarbakır´da terörist elebaşı Abdullah Öcalan için bir araya gelerek yürüyüş yapmak isteyen ve aralarında HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile milletvekillerinin olduğu grubun yürüyüşünde gözaltına alınanların sayısı 55´e yükseldi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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