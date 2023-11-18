Diyarbakır´da Öcalan yürüyüşüne müdahale; 55 gözaltı (2)

GÖZALTISAYISI55´E YÜKSELDİ

Diyarbakır´da terörist elebaşı Abdullah Öcalan için bir araya gelerek yürüyüş yapmak isteyen ve aralarında HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile milletvekillerinin olduğu grubun yürüyüşünde gözaltına alınanların sayısı 55´e yükseldi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.