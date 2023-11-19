Diyarbakır'da çobana yıldırım isabet etti; ağır yaralı

DİYARBAKIR'ınÇermik ilçesinde yıldırımın isabet ettiği çoban Miktat Altınbaş (48), ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde kırsal İncirli Mahallesi Bulutlu mezrasında meydana geldi. Çobanlık yapan Miktat Altınbaş, yağmur yağınca otlattığı küçükbaşları çadıra götürdü. Buradan çıkıp, evine giden Altınbaş'a yıldırım isabet etti. Ağır yaralanan Altınbaş, sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Altınbaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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