Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da çobana yıldırım isabet etti; ağır yaralı

        DİYARBAKIR'ınÇermik ilçesinde yıldırımın isabet ettiği çoban Miktat Altınbaş (48), ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 13:58 Güncelleme: 19.11.2023 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da çobana yıldırım isabet etti; ağır yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'ınÇermik ilçesinde yıldırımın isabet ettiği çoban Miktat Altınbaş (48), ağır yaralandı.

        Olay, öğle saatlerinde kırsal İncirli Mahallesi Bulutlu mezrasında meydana geldi. Çobanlık yapan Miktat Altınbaş, yağmur yağınca otlattığı küçükbaşları çadıra götürdü. Buradan çıkıp, evine giden Altınbaş'a yıldırım isabet etti. Ağır yaralanan Altınbaş, sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Altınbaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Türkiye şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altında!
        Türkiye şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altında!
        "Hiç böylesini görmedim"
        "Hiç böylesini görmedim"
        Selde 6 kişinin öldüğü tesisin sahibi: Yıkım kararını bilmiyordum
        Selde 6 kişinin öldüğü tesisin sahibi: Yıkım kararını bilmiyordum
        Alman basını yasta!
        Alman basını yasta!
        İstanbul'da kar yağışı
        İstanbul'da kar yağışı
        Montella yönetiminde kayıpsız!
        Montella yönetiminde kayıpsız!
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        Tişörtteki detay katili yakalattı!
        Tişörtteki detay katili yakalattı!
        Çöp ev kabusundan çıkan çocuğun ismi değiştirilecek!
        Çöp ev kabusundan çıkan çocuğun ismi değiştirilecek!
        Meteoroloji'den flaş şiddetli yağış ve fırtına uyarısı!
        Meteoroloji'den flaş şiddetli yağış ve fırtına uyarısı!
        Volkanik patlama tehlikesi sürüyor!
        Volkanik patlama tehlikesi sürüyor!
        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Barınmak tüm dünyada lükse mi dönüştü?
        Barınmak tüm dünyada lükse mi dönüştü?
        Tel Aviv'den Kudüs'e 5 günlük yürüyüş sona erdi
        Tel Aviv'den Kudüs'e 5 günlük yürüyüş sona erdi
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        Uyuz vakalarında artış!
        Uyuz vakalarında artış!
        "Cesaret ister"
        "Cesaret ister"
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Ahmet Selim Kul yazdı: Muhteşemsiniz!
        Ahmet Selim Kul yazdı: Muhteşemsiniz!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da eski AK Parti Kadın Kolları Başkan Yardımcısı, kalbine yenik...
        Diyarbakır'da eski AK Parti Kadın Kolları Başkan Yardımcısı, kalbine yenik...
        Diyarbakır'da Öcalan eyleminde gözaltına alınan 55 kişi serbest
        Diyarbakır'da Öcalan eyleminde gözaltına alınan 55 kişi serbest
        Yeni Zelandalı kız, aşkı için 16 bin kilometre yol katederek Diyarbakırlı g...
        Yeni Zelandalı kız, aşkı için 16 bin kilometre yol katederek Diyarbakırlı g...
        DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Doğu'daki mağaralar geçmişe yolculuk i...
        DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Doğu'daki mağaralar geçmişe yolculuk i...
        Diyarbakır'da hırsızlık şüphelilerine 'Yörünge´ operasyonu: 12 gözaltı
        Diyarbakır'da hırsızlık şüphelilerine 'Yörünge´ operasyonu: 12 gözaltı
        Diyarbakır'da hırsızlık operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
        Diyarbakır'da hırsızlık operasyonunda 12 şüpheli yakalandı