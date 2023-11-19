Diyarbakır´da ağır hasarlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü

DİYARBAKIR´da,deprem sonrası ağır hasar alarak boşaltılan 8 katlı bina, yıkım esnasında çöktü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alarak tahliye edilen Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 14´üncü Sokak´taki 8 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü. Çökme ile çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Binanın enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

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