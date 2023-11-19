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        Diyarbakır´da ağır hasarlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü

        DİYARBAKIR´da,deprem sonrası ağır hasar alarak boşaltılan 8 katlı bina, yıkım esnasında çöktü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 15:48 Güncelleme: 19.11.2023 - 15:50
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        Diyarbakır´da ağır hasarlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü
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        DİYARBAKIR´da,deprem sonrası ağır hasar alarak boşaltılan 8 katlı bina, yıkım esnasında çöktü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alarak tahliye edilen Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 14´üncü Sokak´taki 8 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü. Çökme ile çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Binanın enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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