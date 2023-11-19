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        Diyarbakır´da fırtına ve sağanak (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 18:08 Güncelleme: 19.11.2023 - 18:10
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        Diyarbakır´da fırtına ve sağanak (2)
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        DERELERTAŞTI,EVİN ÇATISINA YILDIRIM DÜŞTÜ

        Kentte etkili olan sağanak nedeniyle, Bismil ilçesindeki bazı kırsal mahallelerdeki derelerde taşkın meydana geldi. Yağışın etkili olduğu Kırsal Karatepe, Karaköprü ve Of mahallelerindeki derelerde taşkın meydana geldi. Of Mahallesi´nde yol ulaşıma kapandı, dere yatağı yanındaki bir büyükbaş hayvan çiftliği de su altında kaldı. Kırsal Aralık Mahallesi´nde de yıldırımın isabet ettiği bir evin çatısında hasar oluştu. Taşkın anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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