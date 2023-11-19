Diyarbakır´da fırtına ve sağanak (2)
DERELERTAŞTI,EVİN ÇATISINA YILDIRIM DÜŞTÜ
Kentte etkili olan sağanak nedeniyle, Bismil ilçesindeki bazı kırsal mahallelerdeki derelerde taşkın meydana geldi. Yağışın etkili olduğu Kırsal Karatepe, Karaköprü ve Of mahallelerindeki derelerde taşkın meydana geldi. Of Mahallesi´nde yol ulaşıma kapandı, dere yatağı yanındaki bir büyükbaş hayvan çiftliği de su altında kaldı. Kırsal Aralık Mahallesi´nde de yıldırımın isabet ettiği bir evin çatısında hasar oluştu. Taşkın anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.
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