Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır´da fırtına ve sağanak; 1 ölü (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 23:48 Güncelleme: 19.11.2023 - 23:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır´da fırtına ve sağanak; 1 ölü (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        SELSULARINAKAPILIP KAYBOLDU, HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Diyarbakır´ın Hani ilçesinde etkili olan sağanak yağış, sel ve taşkınlara neden oldu. Akşam saatlerinde Dicle Caddesi´nden evine gitmek isteyen zihinsel engelli Behçet Avcı (45), taşan Eski Su Değirmeni deresine kapılıp sürüklendi. Avcı'nın eve gelmediğini fark eden ailenin kayıp ihbarıyla, olay yerine sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla, sürüklendiği tarlada ağır yaralı olarak bulunan Avcı, ilk müdahalenin ardından Hani Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Avcı, doktorların tüm müdahalelerine karşın hayatını kaybetti. Avcı´nın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        AFAD İl Müdürlüğü´nden yapılan açıklamada da, "Diyarbakır il genelinde başlayan aşırı yağışlar sel ve su baskınlarına neden olmuştur. Hani ilçesinde sel felaketi nedeniyle bir kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiş; arama kurtarma çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır. Ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucunda kayıp vatandaşımız ağır yaralı olarak kurtarılmış; 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye sevk edilmiştir" denildi.

        BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR MAHSUR KALDI

        İlçeye bağlı Kırsal Topçular Mahallesi Uysal mezrasında da Hamdin Opçin'e ait evin alt kısmında bulunan ahır, su altında kaldı. 3 inek ve 1 eşek, su dolan ahırda mahsur kaldı. Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, mahsur kalan hayvanları bulunduğu yerden çıkararak sahiplerine telsim etti. Kendi imkanlarıyla hayvanları kurtaramadığı için jandarma ekiplerinden yardım istediğini belirten Opçin, "Ahırımda 3 büyükbaş hayvan, bir de eşek vardı. Ahırın su basmasıyla beraber hayvanları kurtarmaya çalıştım, ama su yükselince ahırdan çıkmak zorunda kaldım. Yardım için jandarma karakolunu aradım. Gelip kurtardılar, teşekkür ediyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da 1 ilçede yarın okullar tatil
        İstanbul'da 1 ilçede yarın okullar tatil
        Zonguldak'ta alarm! Gemiyle irtibat kesildi
        Zonguldak'ta alarm! Gemiyle irtibat kesildi
        Soğuk ve yağışlı hava yarın hızla ayrılıyor
        Soğuk ve yağışlı hava yarın hızla ayrılıyor
        "Kaya tuzu" cinayeti!
        "Kaya tuzu" cinayeti!
        Ogün Samast hakkında yeni iddianame hazırlandı
        Ogün Samast hakkında yeni iddianame hazırlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Anne ve kızı asansörde ölü bulundu
        Anne ve kızı asansörde ölü bulundu
        "Hiç böylesini görmedim"
        "Hiç böylesini görmedim"
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        Alman basını yasta!
        Alman basını yasta!
        Eski eşinin elektronik kelepçesi çıkınca yardım istedi!
        Eski eşinin elektronik kelepçesi çıkınca yardım istedi!
        Montella yönetiminde kayıpsız!
        Montella yönetiminde kayıpsız!
        Kasım ayında TEM Otoyolu'nda kar trafiği!
        Kasım ayında TEM Otoyolu'nda kar trafiği!
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        "Cesaret ister"
        "Cesaret ister"
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli
        Türkiye şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altında!
        Türkiye şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altında!
        72 kişinin öldüğü İsias'ta fazladan kat çıkılmış!
        72 kişinin öldüğü İsias'ta fazladan kat çıkılmış!
        Selde 6 kişinin öldüğü tesisin sahibi: Yıkım kararını bilmiyordum
        Selde 6 kişinin öldüğü tesisin sahibi: Yıkım kararını bilmiyordum
        Barınmak tüm dünyada lükse mi dönüştü?
        Barınmak tüm dünyada lükse mi dönüştü?

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da dereye düşen kişi öldü
        Diyarbakır'da dereye düşen kişi öldü
        Kulp'ta bir okulda eğitime yarın ara verildi
        Kulp'ta bir okulda eğitime yarın ara verildi
        Diyarbakır'da yıldırım isabet eden çoban ağır yaralandı
        Diyarbakır'da yıldırım isabet eden çoban ağır yaralandı
        Diyarbakır´da fırtına ve sağanak (2)
        Diyarbakır´da fırtına ve sağanak (2)
        DSP Genel Başkanı Aksakal, evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti
        DSP Genel Başkanı Aksakal, evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti
        DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan Diyarbakır annelerine destek ziyareti
        DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan Diyarbakır annelerine destek ziyareti