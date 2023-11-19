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        Diyarbakır´da fırtına ve sağanak; 1 ölü (4)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 23:58 Güncelleme: 20.11.2023 - 00:00
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        Diyarbakır´da fırtına ve sağanak; 1 ölü (4)
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        KULPİLÇESİNDEEĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

        Diyarbakır´da etkili olan sağanak nedeniyle Kırsal Aygün ve Akçesir mahallelerinde cadde ve sokaklar suyla doldu. Bazı yollar suyun getirdiği toprakla çamurlaşırken, ev ve ahırları su bastı. Sağanağın ardından etkili olan dolu yağışı nedeniyle bahçelerde hasar meydana geldi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü´nden yazılı açıklama yapılarak, "Kulp ilçemizde 19 Kasım tarihinde yaşanan yoğun yağış nedeni ile ilçemiz okullarından Aygün ilköğretim okulunda eğitim ve öğretime 20 Kasım tarihinde olacak şekilde, ilçe hıfzıssıhha kararı gereği bir gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

        Öte yandan Hazro ilçesinde yağış nedeniyle debisi yükselen Hazro Vadi Deresi, bitişiğindeki Hürriyet Mahallesi Şehitlik Caddesi´ne taştı. Taşkın nedeniyle trafiğe kapanan yolda, belediye ekiplerince temizlik çalışmaları başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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