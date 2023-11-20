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        Diyarbakır'da yıldırımın isabet ettiği çoban öldü

        DİYARBAKIR'ınÇermikilçesinde yıldırımın isabet etmesi sonucu ağır yaralanan çoban Miktat Altınbaş (48), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 13:38 Güncelleme: 20.11.2023 - 13:40
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        Diyarbakır'da yıldırımın isabet ettiği çoban öldü
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        DİYARBAKIR'ınÇermikilçesinde yıldırımın isabet etmesi sonucu ağır yaralanan çoban Miktat Altınbaş (48), hayatını kaybetti.

        Olay, dün sabah saatlerinde kırsal İncili Mahallesi Bulutlu mezrasında meydana geldi. Çobanlık yapan Miktat Altınbaş, yağmur yağınca otlattığı küçükbaşları çadıra götürdü. Buradan çıkıp, evine giden Altınbaş'a yıldırım isabet etti. Ağır yaralanan Altınbaş, sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Altınbaş, hastanede hayatını kaybetti. Altınbaş'ın cenazesi, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki aile kabristanında defnedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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