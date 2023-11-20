Diyarbakır'da yıldırımın isabet ettiği çoban öldü

DİYARBAKIR'ınÇermikilçesinde yıldırımın isabet etmesi sonucu ağır yaralanan çoban Miktat Altınbaş (48), hayatını kaybetti.

Olay, dün sabah saatlerinde kırsal İncili Mahallesi Bulutlu mezrasında meydana geldi. Çobanlık yapan Miktat Altınbaş, yağmur yağınca otlattığı küçükbaşları çadıra götürdü. Buradan çıkıp, evine giden Altınbaş'a yıldırım isabet etti. Ağır yaralanan Altınbaş, sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Altınbaş, hastanede hayatını kaybetti. Altınbaş'ın cenazesi, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki aile kabristanında defnedildi.

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