Devrilen zırhlı araçta hasar oluştu
DİYARBAKIR´ınHazro ilçesinde sağanakla çöken mıcırlı yolda zırhlı polis aracı, devrildi. Araçta hasar oluştu.
DİYARBAKIR´ınHazro ilçesinde sağanakla çöken mıcırlı yolda zırhlı polis aracı, devrildi. Araçta hasar oluştu.
Olay, gece saatlerinde Hazro ilçesi Şehitlik Caddesi´nde meydana geldi. Daha önce enerji iletim kablolarının yer altına alındığı bölgede kazılan alanın üzerine mıcır dökülen yol, etkili olan sağanakta çöktü. Yoldan geçen zırhlı polis aracı, devrildi. Can kaybı ya da yaralının olmadığı kazada, araçta hasar oluştu.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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