Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi

        DİYARBAKIR´daaskeri lojmanın bahçesindeki ağaç, kuvvetli rüzgarda park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 15:28 Güncelleme: 20.11.2023 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR´daaskeri lojmanın bahçesindeki ağaç, kuvvetli rüzgarda park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

        Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Dr. Şeref İnalöz Caddesi´nde meydana geldi. Levent Askeri Lojmanları´nın bahçesindeki bir ağaç, etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle, bahçe duvarının üstünden, park halindeki 48 NZ 513 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde küçük çaplı hasar oluşurken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, ağacın yoldan kaldırılması için çalışma başlattı. Bu sırada bazı yayaların devrilen ağacın altından geçtiği görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        4 ay önce boşanmıştı! Eski eşin evinde vahşet!
        4 ay önce boşanmıştı! Eski eşin evinde vahşet!
        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        Batman'a gidecekken...
        Batman'a gidecekken...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
        Boğazından 30 santimetre tiroit kitlesi çıkarıldı!
        Boğazından 30 santimetre tiroit kitlesi çıkarıldı!
        Mohamed Salah'a saldırı!
        Mohamed Salah'a saldırı!
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        İkizlerine 'Baba' isimler
        İkizlerine 'Baba' isimler
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        Abdülkerim hamlesi!
        Abdülkerim hamlesi!
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Gözler vergi diliminde
        Gözler vergi diliminde
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        Konu Filistin olunca nal toplayan aydınlar
        Konu Filistin olunca nal toplayan aydınlar

        Benzer Haberler

        AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ataman çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi
        AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ataman çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi
        Diyarbakır'da belediye personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi
        Diyarbakır'da belediye personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi
        Diyarbakır'da "Dünya Çocuk Hakları Günü" etkinliği
        Diyarbakır'da "Dünya Çocuk Hakları Günü" etkinliği
        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Atletizm Takımı, yarışmada şampiyon oldu
        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Atletizm Takımı, yarışmada şampiyon oldu
        Devrilen zırhlı araçta hasar oluştu
        Devrilen zırhlı araçta hasar oluştu
        Diyarbakır'da yıldırımın isabet ettiği çoban öldü
        Diyarbakır'da yıldırımın isabet ettiği çoban öldü