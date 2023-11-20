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        Diyarbakır'daki sağanak; köprü yıkıldı, 200 hindi öldü, arı kovanları zarar gördü

        DİYARBAKIR'dadünakşamdan beri etkili olan sağanak nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı. Bölgede bir köprü yıkılırken, 200 hindi suya kapılarak öldü, 2 bin arı kovanı zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 18:08 Güncelleme: 20.11.2023 - 18:10
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        Diyarbakır'daki sağanak; köprü yıkıldı, 200 hindi öldü, arı kovanları zarar gördü
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        DİYARBAKIR'dadünakşamdan beri etkili olan sağanak nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı. Bölgede bir köprü yıkılırken, 200 hindi suya kapılarak öldü, 2 bin arı kovanı zarar gördü.

        Kent genelinde dün akşamdan bu yana etkili olan sağanak nedeniyle Silvan'da bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İlçede belediye ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı. Bismil ilçesi Çeltik Mahallesi'nde de 200 hindi, suya kapılarak öldü, Pamuk Çayı kenarındaki 2 bin arı kovanı da zarar gördü. Kırsal Ali Bey Mahallesi ile Çeltik Mahallesi arasında bulunan ve sağanak nedeniyle hasar alan köprüde çalışma yapan iş makinesi, dere yatağına düştü. Lice-Kulp ilçeleri sınırındaki Sarum Çayı'nın debisi de sağanak nedeniyle yükseldi. 2 ilçenin tek bağlantı noktası olan Sarum Çayı Köprüsü yıkıldı. Bölgede ulaşım sıkıntısı yaşanırken, Kulp ilçesine bağlı bazı köylerin yolları ulaşıma kapandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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