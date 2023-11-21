Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır Havalimanı'nda 'karşılama' arbedesi

        DİYARBAKIRHavalimanı'ndaumreden dönen kafileyi karşılamak isteyen yakınları ile özel güvenlik personeli arasında çıkan arbedede, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 12:38 Güncelleme: 21.11.2023 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır Havalimanı'nda 'karşılama' arbedesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIRHavalimanı'ndaumreden dönen kafileyi karşılamak isteyen yakınları ile özel güvenlik personeli arasında çıkan arbedede, 1 kişi yaralandı.

        Olay, sabah saatlerinde Diyarbakır Havalimanı Dış Hatlar'da meydana geldi. Umreden dönen kafileyi yasak olan bölgede karşılamak isteyen yakınları ile geçişe izin vermeyen özel güvenlik personeli arasında arbede çıktı. Bu sırada 1 personel hafif yaralandı. Polisin müdahalesi ile son bulan arbede, cep telefonu kamerasına da yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        Tedaviyi beğenmedi! Kadın diş hekimini yaraladı!
        Tedaviyi beğenmedi! Kadın diş hekimini yaraladı!
        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Lider geldik, lider dönelim!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Bakan Bak'tan asansör kazaları hakkında açıklama
        Bakan Bak'tan asansör kazaları hakkında açıklama
        "Yüzde 50 şans verilmişti"
        "Yüzde 50 şans verilmişti"
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Eski sevgilisinin ölümüne neden olmuştu! Flaş gelişme!
        Eski sevgilisinin ölümüne neden olmuştu! Flaş gelişme!
        Uyuza dikkat! Sıklığı her geçen gün artıyor
        Uyuza dikkat! Sıklığı her geçen gün artıyor
        Daha da yükseldi! Barajlardan güzel haber! İşte doluluk oranı!
        Daha da yükseldi! Barajlardan güzel haber! İşte doluluk oranı!
        Puff bar tehlikesi!
        Puff bar tehlikesi!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        O anlar kamerada! El arabasıyla 5 milyon TL'lik soygun!
        O anlar kamerada! El arabasıyla 5 milyon TL'lik soygun!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        Fred'den müjde!
        Fred'den müjde!
        Rusya 2016 Eurovision kazananı arıyor
        Rusya 2016 Eurovision kazananı arıyor
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da okul çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Diyarbakır'da okul çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Diyarbakır'daki sağanak; köprü yıkıldı, 200 hindi öldü, arı kovanları zarar...
        Diyarbakır'daki sağanak; köprü yıkıldı, 200 hindi öldü, arı kovanları zarar...
        Okul çatısında yangın; 300 öğrenci tahliye edildi
        Okul çatısında yangın; 300 öğrenci tahliye edildi
        Diyarbakır'da "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla konferans düz...
        Diyarbakır'da "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla konferans düz...
        Diyarbakır'da sel tarım ve hayvancılıkta zarara yol açtı
        Diyarbakır'da sel tarım ve hayvancılıkta zarara yol açtı
        Ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi
        Ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi