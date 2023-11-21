Çiftçi, tarlaya giren domuz sürüsünü dronla uzaklaştırdı
DİYARBAKIR'ınÇermik ilçesinde, çiftçi, tarlaya giren yaban domuzu sürüsünü dronla uzaklaştırdı.
DİYARBAKIR'ınÇermik ilçesinde, çiftçi, tarlaya giren yaban domuzu sürüsünü dronla uzaklaştırdı.
İlçe merkezine 23 kilometre mesafedeki kırsal Armutlu Mahallesi'nde bir çiftçi, gündüz saatlerinde tarlasını sürerken yaban domuzu sürüsünün yaklaştığını fark etti. Çiftçi, yanında getirdiği dronuyla sürüyü uzaklaştırdı. Sayısı 20'yi bulan domuzların korkarak bölgeden uzaklaştığı görüldü. O anlar, dron kamerasıyla kaydedildi.
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