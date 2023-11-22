Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aile sayısı 370 oldu

DİYARBAKIR'daHDP binası önünde 1542 gündür evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, 6 gün önce kaçırılan oğlu Erhan için Ergani ilçesinden gelen Ayhan Aksoy'un katılımı ile 370'e yükseldi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1542 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 47 aile, çocuklarına kavuştu. Nöbet tutan ailelerin sayısı, 6 gün önce kaçırılan oğlu Erhan Aksoy için eyleme katılan baba Ayhan Aksoy ile 370 oldu. Oğlunun dağda olduğunu attığı mesajla öğrendiklerini söyleyen Ayhan Aksoy, "Geçen hafta çocuğum kayboldu. Sabah kalkınca mesaj göndermiş, öyle öğrendik. PKK kaçırmış, çocuğumu istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Çocuğum 16 yaşına yeni girmişti. Hiçbir şey bilmiyor. Tek başına başka ile bile gitmemiş. Erhan'ın bunlarla alakası bile yok. Oğlum, devlet sana ceza vermeyecek. Onlar seni kandırıyor. Sen hala bir çocuksun ve halen hiçbir şey anlamıyorsun. Dağ sana göre değil; sen neden oraya gidiyorsun?" dedi.