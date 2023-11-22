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        Diyarbakır'da 75 yaşındaki alzheimer hastası kayboldu

        DİYARBAKIR´ınÇınar ilçesinde dün sabah evinden çıkan alzheimer hastası Fazıl Bat´ın (75) kaybolması üzerine arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 21:58 Güncelleme: 22.11.2023 - 22:00
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        Diyarbakır'da 75 yaşındaki alzheimer hastası kayboldu
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        DİYARBAKIR´ınÇınar ilçesinde dün sabah evinden çıkan alzheimer hastası Fazıl Bat´ın (75) kaybolması üzerine arama çalışması başlatıldı.

        Çınar ilçesine bağlı kırsal Belenli Mahallesi Acıkuyu Küme Evleri´nde yaşayan Fazıl Bat, dün sabah evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Bat´ın kaybolduğunu anlayan ailesi, mahallede arama yaptı. İzine rastlanılmayınca, güvenlik güçlerine haber verildi. Sabah saatlerinde jandarma, AFAD ve ANDA ekiplerince bölgede arama çalışması başlatıldı. Bat´ı arama çalışmaları sürüyor.

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