Diyarbakır'da 75 yaşındaki alzheimer hastası kayboldu

DİYARBAKIR´ınÇınar ilçesinde dün sabah evinden çıkan alzheimer hastası Fazıl Bat´ın (75) kaybolması üzerine arama çalışması başlatıldı.

Çınar ilçesine bağlı kırsal Belenli Mahallesi Acıkuyu Küme Evleri´nde yaşayan Fazıl Bat, dün sabah evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Bat´ın kaybolduğunu anlayan ailesi, mahallede arama yaptı. İzine rastlanılmayınca, güvenlik güçlerine haber verildi. Sabah saatlerinde jandarma, AFAD ve ANDA ekiplerince bölgede arama çalışması başlatıldı. Bat´ı arama çalışmaları sürüyor.