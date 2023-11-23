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        Diyarbakır'da sis etkili oldu

        DİYARBAKIR'dasabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki tarihi surlar ve Hevsel Bahçeleri gibi mekanlarda seyirlik görüntü oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 08:58 Güncelleme: 23.11.2023 - 09:00
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        Diyarbakır'da sis etkili oldu
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        DİYARBAKIR'dasabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki tarihi surlar ve Hevsel Bahçeleri gibi mekanlarda seyirlik görüntü oluştu.

        Kentte bu sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis, görüş mesafesinin zaman zaman 10 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücülere zor anlar yaşattı. Trafikte olanlar hızlarını düşürerek ilerledi. Sis, kentte hayatı olumsuz etkilerken, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri ile surların eteğindeki Millet Bahçesi ise sisten kayboldu. Dicle Nehri'nin geçtiği tarihi On Gözlü Köprü bazı tarihi yerlerde güzel görüntüler oluştu.

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