Kolunu mısır hasat makinesine kaptırdı, ambulans helikopterle sevk edildi

DİYARBAKIR´ınÇermik ilçesinde tarlada çalışırken, kolunu mısır hasat makinesine kaptırarak ağır yaralanan Mustafa Ç., (34) ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Çermik ilçesi Kırsal Dalpek Mahallesi´nde meydana geldi. Mısır tarlasında çalışan Mustafa Ç., kolunu hasat makinesine kaptırdı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kolu makineden çıkarılan Mustafa Ç. için İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait hava ambulansı talep edildi. Mustafa Ç., ambulans helikopterle alınarak Bağlar ilçesindeki Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin helikopter pistinde bekleyen Acil Sağlık Hizmetleri ekibine teslim edildi. Ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürülen Mustafa Ç.´nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.