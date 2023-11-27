Diyarbakır'da depremde ağır hasar alan 1600 yıllık kilisede restorasyon KAHRAMANMARAŞmerkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, tarihi İçkale'deki 1600 yıllık Saint George Kilisesi, ağır hasar gördü. Sanat merkezi olarak kullanılan kilisenin tekrar eski günlerine dönmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmalarına başlandı. Çalışmaların 1 yılda bitirilmesinin hedeflendiğini belirten Diyarbakır Müze Müdürü Müjdat Gizligöl, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın önem verdiği en önemli yapılardan biri, inşallah bittiğinde çok güzel olacak ve güzel sanatsal etkinlikler yapılacak" dedi.

KAHRAMANMARAŞmerkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, tarihi İçkale'deki 1600 yıllık Saint George Kilisesi, ağır hasar gördü. Sanat merkezi olarak kullanılan kilisenin tekrar eski günlerine dönmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmalarına başlandı. Çalışmaların 1 yılda bitirilmesinin hedeflendiğini belirten Diyarbakır Müze Müdürü Müjdat Gizligöl, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın önem verdiği en önemli yapılardan biri, inşallah bittiğinde çok güzel olacak ve güzel sanatsal etkinlikler yapılacak" dedi.

Sur ilçesindeki tarihi İçkale yerleşkesinin kuzeydoğu köşesinde yer alan ve Romalılar tarafından milattan sonra 4'üncü yüzyılda yönetim kilisesi olarak inşa edilen Saint George Kilisesi, 2020'de restorasyona alındı. Daha önce de sanat galerisi olarak hizmet verilen 1600 yıllık kilise, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından restorasyonunun tamamlamasıyla Haziran 2021'de yeniden sanat galerisi olarak hizmete başladı. Kilise, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde ağır hasar aldı. Kilisenin tekrar eski günlerine dönmesi için, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışması başlatıldı.

'1 AY ÖNCE BAŞLADI, 1 YIL İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK'

Çalışmalar bitince kilisenin tekrar sanat galerisi olarak kullanılacağını belirten Diyarbakır Müze Müdürü Müjdat Gizligöl, "Diyarbakır İçkale kompleksinde bulunan özel yapılardan biri de Saint George Kilisesi'dir. Depremden önce biz burayı sanat galerisi olarak kullanıyorduk. Kamu kurumları veya kişiler gelip bizden sergi için talepte bulunuyorlardı. Biz de kendilerine tahsis ediyorduk. Burada çok güzel sanat etkinlikleri de yapıldı. Sanat galerisi olarak kullanılan kilisemiz ağır hasar gördü. Restorasyon çalışmaları 1 ay önce başladı ve 1 yıl içerisinde tamamlanacaktır. Daha sonra tekrar sanat galerisi olarak kullanılmaya devam edilecektir. 35 bin metrekare içerisinde bulunan en özel yapılardan biridir. Çalışmalar Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğümüz tarafından denetleniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın önem verdiği en önemli yapılardan biridir. İnşallah bittiğinde çok güzel olacak ve güzel sanatsal etkinlikler yapılacaktır" diye konuştu.