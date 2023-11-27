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        Kayalıklardan düşünce ayağı kırıldı, 19 saat sonra kurtarıldı

        DİYARBAKIR'ınÇüngüş ilçesinde kayalıklardan düşüp ayağı kırılan ve kurtarılmayı beklediği sırada ısınmak için yaktığı ateşte eli yanan Habib Karadağ (36), ekiplerin 19 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Hastanede tedaviye alınan Karadağ´ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 11:48 Güncelleme: 27.11.2023 - 11:55
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        Kayalıklardan düşünce ayağı kırıldı, 19 saat sonra kurtarıldı
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        DİYARBAKIR'ınÇüngüş ilçesinde kayalıklardan düşüp ayağı kırılan ve kurtarılmayı beklediği sırada ısınmak için yaktığı ateşte eli yanan Habib Karadağ (36), ekiplerin 19 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Hastanede tedaviye alınan Karadağ´ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Çüngüş ilçesi Kırsal Karakaya Mahallesi´nde Habib Karadağ, dengesini kaybedip kayalıklardan düşerek ayağından yaralandı. İhbarla bölgeye UMKE, AFAD, Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekiplerini bekleyen Karadağ, bu sırada ısınmak için ateş yaktı. Dengesini kaybederek ateşe düşen Karadağ´ın, elinde yanıklar oluştu. Olay yerine Karakaya Barajı´nın üzerinden botlarla ulaşan ekipler, 19 saatlik çalışmayla Karadağ´ı bulunduğu yerden alarak, sağlık ekiplerine teslim etti. Ayağında kırık ve elinde yanık olduğu belirlenen Karadağ, ilk müdahalenin ardından Çüngüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Karadağ´ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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