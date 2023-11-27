Silahlı kavgada başından yaralandı, 7 gün sonra öldü DİYARBAKIR'da,alacak meselesinden husumetli olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada başından yaralanan Mücahit Tektaş (29), tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra yaşamını yitirdi.

DİYARBAKIR'da,alacak meselesinden husumetli olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada başından yaralanan Mücahit Tektaş (29), tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, 19 Kasım gecesi Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alacak meselesi yüzünden husumetli olan iki grup arasında, öğle saatlerinde tartışma çıktı. Tartışma büyümeden sonlanırken, taraflar 1042'nci Sokak'ta gece tekrar karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar, birbirlerine tabancayla ateş etti. Evli ve 1 çocuk babası Mücahit Tektaş başına isabet eden kurşunla yere yığıldı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Tektaş, ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Tektaş, 7 günlük yaşam mücadelesini dün akşam saatlerinde kaybetti. İki aylık çocuğu olan Tektaş, otopsisinin ardından Yeniköy Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Öte yandan, polis ekiplerinin olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışması sürüyor.