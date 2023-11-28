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        ELAZIĞ HAVALİMANI´NA ZORUNLU İNİŞ YAPAN DİYARBAKIR UÇAĞINDAKİ PANİK ANLARI KAMERADA

        ANKARA-Diyarbakır seferini yapan AnadoluJet uçağı olumsuz hava koşulları nedeniyle Elazığ Havalimanı´na zorunlu yaptı. Uçaktaki yolcuların panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 01:38 Güncelleme: 28.11.2023 - 01:38
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        ELAZIĞ HAVALİMANI´NA ZORUNLU İNİŞ YAPAN DİYARBAKIR UÇAĞINDAKİ PANİK ANLARI KAMERADA
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        ANKARA-Diyarbakır seferini yapan AnadoluJet uçağı olumsuz hava koşulları nedeniyle Elazığ Havalimanı´na zorunlu yaptı. Uçaktaki yolcuların panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Yurdun büyük bölümü üç gündür etkisi altına alan olumsuz hava koşullarının uçak seferlerinde de aksamalara yol açtığı ortaya çıktı. 26 Kasım günü Ankara-Diyarbakır seferini yapmak üzere 1 saat 15 dakika rötarlı kalkış yapan TC-JCR kuyruk tescilli Boeing B737-800 tipi AnadoluJet uçağı, hava muhalefeti nedeniyle Diyarbakır'a iniş yapamadı. Rotayı değiştiren uçak, yarım saatlik gecikmeyle saat 22.40 sıralarında Elazığ Havalimanı´na zorunlu iniş yaptı. Yolcular, buradan otobüslerle Diyarbakır´a nakledildi.

        Uçaktaki panik anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde uçakta bulunan yolculardan bazılarının çığlık atıp ağladığı bazı yolcuların ise dua okuduğu duyuldu. 

        Görüntü Dökümü

        ----------

        -Uçakta yaşanan panik anları

        -Yolculara yapılan uyarı

        DHA-Gündem - Türkiye-Diyarbakır - Seyfettin EKEN

        2023-11-28 01:14:07

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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