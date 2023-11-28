Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Dini nikahla yaşayıp, ayrıldığı kadını tabancayla yaraladı

        DİYARBAKIR'ınBağlar ilçesinde E.S., dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı H.S.´yi tabancayla el ve bacağından vurdu. Şüpheli kaçarken, H.S. hastanede tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 17:48 Güncelleme: 28.11.2023 - 17:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dini nikahla yaşayıp, ayrıldığı kadını tabancayla yaraladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'ınBağlar ilçesinde E.S., dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı H.S.´yi tabancayla el ve bacağından vurdu. Şüpheli kaçarken, H.S. hastanede tedaviye alındı.

        Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1131´inci Sokak´ta meydana geldi. E.S., bir dönem dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı H.S. ile konuşmak için, yaşadığı sitenin bahçesine gitti. İkili arasında bir süre sonra tartışma çıktı. E.S., yanında getirdiği tabancayla H.S.´ye ateş ederek, kaçtı. Sitede oturanların ihbarıyla, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Elinden ve bacağından yaralanan H.S., ilk müdahalenin ardından bir özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. H.S.´nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Bu fotoğraf karesi soruşturmaya girdi!
        Bu fotoğraf karesi soruşturmaya girdi!
        Anne babalar yapay zekaya dikkat!
        Anne babalar yapay zekaya dikkat!
        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Küçük Kapadokya olarak biliniyor... İran'ın Türk köyü!
        Küçük Kapadokya olarak biliniyor... İran'ın Türk köyü!
        Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?
        Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?
        Galatasaray, Manchester United'ı ağırlayacak
        Galatasaray, Manchester United'ı ağırlayacak
        Elmas nine 124 yaşında hayatını kaybetti
        Elmas nine 124 yaşında hayatını kaybetti
        Ferdi'ye dev talip!
        Ferdi'ye dev talip!
        Kuzey Kore'de 67 yıl sonra bir ilk
        Kuzey Kore'de 67 yıl sonra bir ilk
        Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor
        Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor
        Vahşice darp edilen liselinin babası: Oğlumu zevk için öldürdüler
        Vahşice darp edilen liselinin babası: Oğlumu zevk için öldürdüler
        İSKİ'den açıklama geldi! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den açıklama geldi! İşte baraj doluluk oranı!
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Bakan Koca: Gazze'den bir grup hasta daha getirmek için çalışıyoruz
        Bakan Koca: Gazze'den bir grup hasta daha getirmek için çalışıyoruz
        Avustralya'da yasaklanıyor
        Avustralya'da yasaklanıyor
        Bakan Göktaş'tan Zerrin Özer'e ziyaret
        Bakan Göktaş'tan Zerrin Özer'e ziyaret
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?

        Benzer Haberler

        Odun toplarken dereye düşüp, öldü
        Odun toplarken dereye düşüp, öldü
        Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi anıldı
        Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi anıldı
        Tahir Elçi, ölümünün 8'inci yıl dönümünde anıldı
        Tahir Elçi, ölümünün 8'inci yıl dönümünde anıldı
        Diyarbakır'da Sinek Çayı'na düşen kadının cesedi bulundu
        Diyarbakır'da Sinek Çayı'na düşen kadının cesedi bulundu
        Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Hasarlı binadaki yıkımda fark edilen yavru köpekler kurtarıldı
        Hasarlı binadaki yıkımda fark edilen yavru köpekler kurtarıldı