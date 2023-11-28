Dini nikahla yaşayıp, ayrıldığı kadını tabancayla yaraladı

DİYARBAKIR'ınBağlar ilçesinde E.S., dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı H.S.´yi tabancayla el ve bacağından vurdu. Şüpheli kaçarken, H.S. hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1131´inci Sokak´ta meydana geldi. E.S., bir dönem dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı H.S. ile konuşmak için, yaşadığı sitenin bahçesine gitti. İkili arasında bir süre sonra tartışma çıktı. E.S., yanında getirdiği tabancayla H.S.´ye ateş ederek, kaçtı. Sitede oturanların ihbarıyla, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Elinden ve bacağından yaralanan H.S., ilk müdahalenin ardından bir özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. H.S.´nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.