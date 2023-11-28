Ayrıldığı eski dini nikahlı karısını tabancayla yaraladı (2)
KAÇTIĞIANLARKAMERADA
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1131´inci Sokak´taki bir sitenin bahçesinde E.S., dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı H.S.´yi tabancayla el ve bacağından vurdu. Şüpheli kaçarken, H.S. hastanede tedaviye alındı. E.S.´nin kaçtığı anlar da, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde E.S. ile H.S.´nin birlikte yürüdüğü, daha sonra E.S.´nin koşarak uzaklaştığı görüldü. Şüphelinin yakalanması için polisin çalışması sürüyor.
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