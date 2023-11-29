Diyarbakır´da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

DİYARBAKIR´ınBağlar ilçesinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü Erhan K., yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Kırsal Yukarı Mollaali Mahallesi´nde meydana geldi. Erhan K. İdaresindeki 21 ACR 238 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü, Erhan K., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.