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        Diyarbakır´da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        DİYARBAKIR´ınBağlar ilçesinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü Erhan K., yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 17:58 Güncelleme: 29.11.2023 - 18:00
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        Diyarbakır´da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        DİYARBAKIR´ınBağlar ilçesinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü Erhan K., yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Kırsal Yukarı Mollaali Mahallesi´nde meydana geldi. Erhan K. İdaresindeki 21 ACR 238 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.  Sürücü, Erhan K., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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