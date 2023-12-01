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        Kardeşinin cinayet davasında tek tutuklunun beraatına tepki gösterdi, 4 gün disiplin hapsi verildi

        DİYARBAKIR'daMuzaffer Kızıl´ı (38) tabancayla vurarak öldüren Serhat Dondar´ı olay yerine kullandığı taksi ile getirip götüren Mübin Ç., cinayete yardım ettiği gerekçesiyle tutuklu yargılandığı davada beraat etti. Karara tepki gösteren, "Şimdi, siz bu şahsı bıraktınız. Ben, bu şahsı öldüreceğim. Bizim ailemize yazık değil mi?" diyen maktulün ağabeyi Mücahit Kızıl, duruşmadaki düzeni bozduğu gerekçesiyle 4 günlük disiplin cezası verilerek, cezaevine gönderildi. Dosyası ayrılan firari cinayet şüphelisi Serhat Dondar ise aranıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 10:58 Güncelleme: 01.12.2023 - 11:00
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        Kardeşinin cinayet davasında tek tutuklunun beraatına tepki gösterdi, 4 gün disiplin hapsi verildi
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        DİYARBAKIR'daMuzaffer Kızıl´ı (38) tabancayla vurarak öldüren Serhat Dondar´ı olay yerine kullandığı taksi ile getirip götüren Mübin Ç., cinayete yardım ettiği gerekçesiyle tutuklu yargılandığı davada beraat etti. Karara tepki gösteren, "Şimdi, siz bu şahsı bıraktınız. Ben, bu şahsı öldüreceğim. Bizim ailemize yazık değil mi?" diyen maktulün ağabeyi Mücahit Kızıl, duruşmadaki düzeni bozduğu gerekçesiyle 4 günlük disiplin cezası verilerek, cezaevine gönderildi. Dosyası ayrılan firari cinayet şüphelisi Serhat Dondar ise aranıyor.

        Olay, 4 Nisan 2022'de Bağlar ilçesi Sunay Caddesi'nde meydana geldi. Mübin Ç.'nin kullandığı taksi ile gelen Serhat Dondar, işlettiği kıraathanenin önünde arkadaşları ile oturan Muzaffer Kızıl'a tabanca ile peş peşe ateş etti. Kızıl kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli geldiği taksi ile kaçtı. Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Kızıl, kurtarılamadı. Polis, taksiyi kullanan Mübin Ç.'yi gözaltına aldı. İşlemleri sonrası Mübin Ç., kasten öldürme suçuna yardım ettiği suçlamasıyla tutuklandı. Cinayetin işlendiği günden beri aranan firari sanık Serhat Dondar ise hala bulunamadı.

        SAVCI, MÜTALASINI AÇIKLADI

        Mübin Ç. hakkında Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılırken, firari Serhat Dondar´ın dosyası ise ayrıldı. Davanın 5'inci duruşması, yapıldı. Tanıklar ile Kızıl ailesinin de hazır bulunduğu duruşmada, savcı mütalaa verdi. Mütalaada, olayın oluş şekli de anlatıldı. Mütalaada, "Kasten öldürme olayının faili Serhat ile maktul Muzaffer arasında alacak-verecek ilişkisinden doğan bir husumet bulunduğu, sanık Mübin'in şahıslar arasındaki bu meseleyi bildiği, şahıslar arasındaki tartışmalara şahit olduğu, sanık Mübin'in fail Serhat'ı şoförlüğünü yaptığı taksi ile olay yerine götürdüğü, Serhat'ın maktulü ateşli silahla vurmasından sonra sanık ile Serhat'ın olay yerinden ayrıldıkları, sanık Mübin'in fail Serhat'ı olay yerine getirmek şeklindeki eylemi ile fail Serhat'ın kasten öldürme eylemine suçun işlenmesinden önce yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırmak suretiyle yardım eden sıfatıyla iştirak ettiği, sanığın müsned mezkur suçu işlediği anlaşılmakla, sanığın eylemine uyan TKC 81/1, 39/2.c, 53 ve 63 maddelerince cezalandırılmasına, ayrıca tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur" denildi.

        MAHKEMENİN KARARINA TEPKİ

        Mütalaanın ardından savunma yapan Mübin Ç., olay ile bağlantısı olmadığını belirterek, tahliyesini ve beraatini istedi. Mahkeme heyeti, Mübin Ç.'nin beraatine hükmetti. Bu sırada öldürülen Muzaffer Kızıl'ın ağabeyi Mücahit Kızıl, karara tepki gösterdi. Kızıl, "Kararı kabul etmiyorum. Şimdi, siz bu şahsı bıraktınız. Ben, bu şahsı öldüreceğim. Bizim ailemize yazık değil mi? Gelip, burada bunu öldürdüğüm için yargılanacağım ve bana ceza vereceksiniz" dedi.

        4 GÜNLÜK DİSİPLİN CEZASI

        Uyarılara rağmen konuşmasını sürdüren Kızıl, duruşma salonundan çıkarıldı. Bunun üzerine mahkeme heyeti, duruşmadaki düzeni bozduğu gerekçesiyle Mücahit Kızıl'a, 4 günlük disiplin hapsi verdi. Kararda, "Sanığın yapılan uyarıya rağmen olumsuz hareketlerine ve duruşma düzenini bozmaya devam ettiği görüldüğünden duruşmadaki olumsuz hareketlerinin ağırlığı göz önüne alınarak CMK'nın 203/3 maddesi uyarınca derhal 4 gün disiplin hapsine oy birliği ile karar verildi" denildi. Kararın okunmasının ardından Kızıl, cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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