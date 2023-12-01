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        Üzerine inşaat demiri düşen fabrika sahibi, öldü

        DİYARBAKIR'ınBismil ilçesinde sahibi olduğu beton boru üretim fabrikasını gezerken üzerine inşaat demiri düşen Ramazan Alanko (53), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 12:28 Güncelleme: 01.12.2023 - 12:30
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        Üzerine inşaat demiri düşen fabrika sahibi, öldü
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        DİYARBAKIR'ınBismil ilçesinde sahibi olduğu beton boru üretim fabrikasını gezerken üzerine inşaat demiri düşen Ramazan Alanko (53), hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam saatlerinde, Diyarbakır- Bismil Üçyol mevkisindeki beton boru üretim fabrikasında meydana geldi. Fabrika sahibi Ramazan Alanko, üretim yapılan alanı gezerken üzerine inşaat demiri düşmesiyle yaralandı. İhbarla, adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Alanko'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Alanko'nun cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopsinin ardından Alanko, Dicle ilçesindeki aile kabristanında defnedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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