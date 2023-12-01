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        Mihrace'nin öldüğü kazada iddianame kabul edildi; bilirkişi raporunda sürücü 'tali kusurlu' denildi

        DİYARBAKIR´da,bisikletiyle yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı Zonguldak Spor Basket 67 Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Mihrace Yasemin Buğdaycı'nın (31) hayatını kaybettiği kazada, tutuksuz yargılanan sürücü Mahsun K. hakkında, `taksirle ölüme neden olma´ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 4´üncü Asliye Ceza Mahkemesi´nce kabul edilen iddianamede yer alan bilirkişi raporunda, sürücünün `tali kusurlu´ olduğu belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 19:08 Güncelleme: 01.12.2023 - 19:10
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        Mihrace'nin öldüğü kazada iddianame kabul edildi; bilirkişi raporunda sürücü 'tali kusurlu' denildi
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        DİYARBAKIR´da,bisikletiyle yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı Zonguldak Spor Basket 67 Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Mihrace Yasemin Buğdaycı'nın (31) hayatını kaybettiği kazada, tutuksuz yargılanan sürücü Mahsun K. hakkında, `taksirle ölüme neden olma´ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 4´üncü Asliye Ceza Mahkemesi´nce kabul edilen iddianamede yer alan bilirkişi raporunda, sürücünün `tali kusurlu´ olduğu belirtildi.

        Kaza, 23 Temmuz akşam saatlerinde Sur ilçesi, Fetih Mahallesi, Hayati Avşar Caddesi'ndeki Selahaddin Eyyubi Kız Öğrenci Yurdu önünde meydana geldi. Elektrikli bisikletiyle caddedeki yaya geçidinden geçen Mihrace Yasemin Buğdaycı'ya, Mahsun K.´nin kullandığı 35 KSA 08 plakalı hafif ticari araç çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alınan Zonguldak Spor Basket 67 Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Buğdaycı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mihrace Yasemin Buğdaycı´nın cenazesi, otopsinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı´nda toprağa verildi. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Mahsun K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mahsun K. hakkında, `taksirle ölüme neden olma´ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        İDDİANAME HAZIRLANDI

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanık Mahsun K. hakkında hazırlanan iddianame, 4´üncü Asliye Ceza Mahkemesi´nce kabul edildi. İddianamede yer alan Adli Tıp Şube Müdürlüğü´nce hazırlanan raporda, şüphelinin kanında alkol, idrarında ise uyuşturucu ve uyarıcı madde bulunmadığı belirtildi. İddianamenin değerlendirme ve sonuç kısmında, "Şüphelinin olayın olduğu yerde hız sınırlanmasına yaklaşmasına rağmen aracın hızını azaltmadığı ve kazaya sebebiyet vererek maktulün ölümüne sebebiyet verdiğinden, üzerine atılı suçu işlediği yönünde kamu davası açılması için yeterli delil ve şüphe bulunduğu anlaşılmıştır. Şüpheli hakkında yüklenen suçtan yargılama yapılarak eylemine uyan sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmasına dair karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur" denildi.

        `HASTANEYE GİDİYORDUM, BİRDEN YOLA ATLADI´

        Sanık Mahsun K.´nın iddianamede yer alan ifadesinde, "Hafif ticari aracıyla Fetih Mahallesi Hayati Avşar Caddesi'nden güneyden kuzey istikametine doğru normal hız ile seyir halindeydim. Kavşaktan dönüp Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi´ne gidecektim. Selahattin Eyyubi Kız Öğrenci Yurdunun önünde refüjde yüksek boylu ağaçlar vardı. Yolun diğer tarafı görülmüyordu. Yaya geçidine yaklaştığımda kimseyi göremedim. Adını sonradan öğrendiğim Mihrace Yasemin Buğdaycı, kullandığı siyah renkli elektrikli bisikletle birden yola atladı. Frene bastım, ancak duramadım. Buğdaycı yere düşerek yaralandı, hemen yardıma koştum" dediği belirtildi.

         `SÜRÜCÜ TALİ KUSURLU´

        İddianamede yer alan bilirkişi tarafından hazırlanan raporda, şüphelinin `tali kusurlu´ olduğu belirtilerek, "Kazanın meydana geldiği bölgede yasal hız sınırının 30 kilometre olduğu tespit edilmiştir. Ancak şüphelinin, 30 kilometre işaret levhası ile hız sınırlamasına gidilen yaya geçidi bölgesine yaklaşmasına rağmen mahal şartlarına göre herhangi bir tehlikeyi algıladığında, reaksiyona geçecek ölçüde ve güvenli duruş ve manevra yapabilecek seviyede kullandığı aracın hızını azaltmamıştır. Olayın gelişimi kapsamında ölenin kazanın oluşumunda asli ve şüpheli açısından çarpışmadan kaçınılamayacak seviyede olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla şüphelinin sayılan davranışının olayın gelişimine kısmen katkısı ve neticesi itibarıyla değerlendirildiğinden şüpheli hakkında tali kusurlu olduğuna dair rapor düzenlenmiştir" denildi.

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