Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 12 yaralı

        DİYARBAKIR'daçocuklar arasında çıkan, ailelerinin de karıştığı taşlı ve sopalı kavgada 12 kişi yaralandı.  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 19:28 Güncelleme: 01.12.2023 - 19:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 12 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'daçocuklar arasında çıkan, ailelerinin de karıştığı taşlı ve sopalı kavgada 12 kişi yaralandı.  

        Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi kırsal Yemişalan Küme Evler bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, çocuklar arasında çıkan kavgaya, aileleri de dahil oldu. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralılara müdahale etti. Yaralılardan biri hastaneye götürülürken diğer 11´i ise ayakta tedavi edildi. Mahallede geniş güvenlik önlemi alınırken, jandarma ekipleri çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bankanın güvenlik kamerası görüntüsü de dosyada
        Bankanın güvenlik kamerası görüntüsü de dosyada
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Onana için flaş iddia: Altay'a müjdeli haber!
        Onana için flaş iddia: Altay'a müjdeli haber!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan COP28'de konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan COP28'de konuştu
        Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor!
        Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        HIV dünyada azalıyor, Türkiye'de artıyor
        HIV dünyada azalıyor, Türkiye'de artıyor
        Sosyal medyada hakaret suçuyla ilgili düzenleme önerisi
        Sosyal medyada hakaret suçuyla ilgili düzenleme önerisi
        Yağışlar haftanın ilk günü geri geliyor!
        Yağışlar haftanın ilk günü geri geliyor!
        Eşini boğarak öldürmüştü! Mahkemede "Pes" dedirtti!
        Eşini boğarak öldürmüştü! Mahkemede "Pes" dedirtti!
        Seçil Erzan'ın Candaş Gürol ile yazışmaları çıktı!
        Seçil Erzan'ın Candaş Gürol ile yazışmaları çıktı!
        İsmail Kartal'ın kara talihi!
        İsmail Kartal'ın kara talihi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Meteoroloji açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Meteoroloji açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        CEO'dan satılık lüks ev
        CEO'dan satılık lüks ev
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        Kuyu suyundan "kaçak su bedeli" alınır mı?
        Kuyu suyundan "kaçak su bedeli" alınır mı?
        12 bin yıllık Hasankeyf'te keşfedildi
        12 bin yıllık Hasankeyf'te keşfedildi
        Togg'a ÖTV zammı
        Togg'a ÖTV zammı
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da taşlı sopalı kavgada 12 kişi hafif yaralandı
        Diyarbakır'da taşlı sopalı kavgada 12 kişi hafif yaralandı
        Mihrace'nin öldüğü kazada iddianame kabul edildi; bilirkişi raporunda sürüc...
        Mihrace'nin öldüğü kazada iddianame kabul edildi; bilirkişi raporunda sürüc...
        Diyarbakır'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
        Diyarbakır'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
        Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
        Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
        Silvan'ın Bahçe ve Çatakköprü mahallelerinde içme suyu sorunu çözüldü
        Silvan'ın Bahçe ve Çatakköprü mahallelerinde içme suyu sorunu çözüldü
        Diyarbakır'da Komutan Ganem'in mektubu ahşaba işlenerek Küpeli Kapısı'na ye...
        Diyarbakır'da Komutan Ganem'in mektubu ahşaba işlenerek Küpeli Kapısı'na ye...