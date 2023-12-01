Polise mukavemette bulunan sürücüye vatandaşlar tepki gösterince arbede çıktı, valilik açıklama yaptı DİYARBAKIR'daotomobil sürücüsü, kural ihlali yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran trafik polisine hakaret edip, mukavemette bulundu. Çevredekilerin tepki gösterdiği ve çıkan arbedede kolu kırılan sürücü, trafik polisleri tarafından kurtarıldı. Diyarbakır Valiliği, olaya ilişkin adli ve idari tahkikat başlatıldığını açıkladı.

DİYARBAKIR'daotomobil sürücüsü, kural ihlali yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran trafik polisine hakaret edip, mukavemette bulundu. Çevredekilerin tepki gösterdiği ve çıkan arbedede kolu kırılan sürücü, trafik polisleri tarafından kurtarıldı. Diyarbakır Valiliği, olaya ilişkin adli ve idari tahkikat başlatıldığını açıkladı.

Olay, akşam saatlerinde Sur ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, plakası henüz öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü H.M., seyir halinde cep telefonu ile konuşarak kural ihlali yaptı. Cadde üzerinde görevli trafik polisi de sürücü H.M.'yi ihlal yaptığı konusunda uyardı. Bunun üzerine H.M., trafik polisine hakaret edip, mukavemette bulundu. Cadde üzerindeki vatandaşlar H.M.'ye tepki gösterirken, arbede yaşandı. H.M., trafik polisleri tarafından öfkeli kalabalığın elinden kurtarıldı. Arbede sonrası kolunu hareket ettiremeyen H.M., hastaneye götürüldü. Burada yapılan kontrolde H.M.'nin kolunda kırık olduğu belirlendi. Sürücü H.M., buradaki tedavisinin ardından karşılıklı olarak şikayetçi olunması üzerine polis merkezine götürüldü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Diyarbakır Valiliği, yaşanan olaya ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 17.20 sıralarında Sur ilçemizde trafik seyir ve güvenliğiyle ilgili denetleme görevini yapan polis ekibi tarafından 'seyir halinde cep telefonu ile konuşmak' kural ihlali nedeniyle araç sürücüsü H.M. adlı şahıs hakkında işlem başlatılmıştır. Bu esnada adı geçen şahsın, görevli personele yönelik hakaret içeren ifadelerle mukavemette bulunması üzerine, şahsın kontrol altına alınması sırasında arbede yaşanmıştır. Olay sonrasında H.M. adlı şahsın kendi isteği doğrultusunda polis ekiplerince hastaneye intikal ettirildiği, yapılan muayenesinde şahsın kolunda kırık olduğu anlaşılmıştır. Konuyla ilgili olarak adli ve idari tahkikat başlatılmıştır."