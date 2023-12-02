Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Hırsızlık şüphelisi, saklandığı dolapta yakalandı

        DİYARBAKIR´da evve iş yerlerinden hırsızlık ile kapkaç olaylarına karışan şüphelilere yönelik polisin düzenlediği `Rötuş´ operasyonunda 12 kişi yakalanıp, tutuklandı. Kapkaç ve hırsızlık olayları güvenlik kameralarına yansırken, şüphelilerden biri, saklandığı dolapta yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 09:48 Güncelleme: 02.12.2023 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hırsızlık şüphelisi, saklandığı dolapta yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR´da evve iş yerlerinden hırsızlık ile kapkaç olaylarına karışan şüphelilere yönelik polisin düzenlediği `Rötuş´ operasyonunda 12 kişi yakalanıp, tutuklandı. Kapkaç ve hırsızlık olayları güvenlik kameralarına yansırken, şüphelilerden biri, saklandığı dolapta yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı olan hırsızlık ve kapkaç şüphelilerine yönelik çalışma başlatıldı. Özel olarak oluşturulan ekip, olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından 12 şüphelinin kimliğini tespit etti. Ekipler, düzenlenen operasyonla şüphelileri yakaladı. Şüphelilerden biri hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Şüphelilerin yakalanma anı kameralara yansıdı. Bir şüpheli ise evde dolapta yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonun İl Emniyet Müdürlüğü´nce başlatılan `Suçla sinerjik mücadele projesi´ kapsamında yapıldığı belirtildi.

        `ÇOK SAYIDA SUÇLU İLE ARANAN ŞAHSI YAKALADIK´

        Asayiş Şube Müdürü Süheyl Zaim, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya´nın direktifleriyle `Suçla sinerjik mücadele´ projesinin başladığını söyleyerek, "Ortak güç kolektif mücadele anlayışıyla operasyonlar yapmaya devam ediyoruz. Son olarak rötuş adını verdiğimiz çok sayıda suçlu ile aranan şahsı yakaladık. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk ettik. Tutuklananlar cezaevine teslim edildi. İlimizde hırsızlık, yaralama olaylarına karışan şahıslara yönelik planlı bir çalışma yürüttük. Özellikle kamera görüntülerini bir havuzda toplayarak oluşturduğumuz analiz grubuyla tespitler yaptık. Ardından rötuş adını verdiğimiz operasyonu gerçekleştirdik" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        4 kent için flaş uyarı! 3 bölgeye dikkat!
        4 kent için flaş uyarı! 3 bölgeye dikkat!
        Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor!
        Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor!
        Bakan Yumaklı: 2030'da su fakiri bir ülke olabiliriz
        Bakan Yumaklı: 2030'da su fakiri bir ülke olabiliriz
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        Esra, 21 yaşındaydı! Yaya geçidinde ölüm!
        Esra, 21 yaşındaydı! Yaya geçidinde ölüm!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Seçil Erzan'ın Candaş Gürol ile yazışmaları çıktı!
        Seçil Erzan'ın Candaş Gürol ile yazışmaları çıktı!
        Onana için flaş iddia: Altay'a müjdeli haber!
        Onana için flaş iddia: Altay'a müjdeli haber!
        Öz ailesinin mal varlıklarına el konuldu
        Öz ailesinin mal varlıklarına el konuldu
        Altın fiyatları rekor seviyeyi gördü
        Altın fiyatları rekor seviyeyi gördü
        İngiltere'de öldürülen Türk DJ'in davasında korkunç detaylar
        İngiltere'de öldürülen Türk DJ'in davasında korkunç detaylar
        Putin'den askeri hamle! Sayısını artırdı
        Putin'den askeri hamle! Sayısını artırdı
        ABD'li senatörler: ABD ile Çin arasındaki seyahati derhal kısıtlamalıyız
        ABD'li senatörler: ABD ile Çin arasındaki seyahati derhal kısıtlamalıyız
        Fenerbahçe'de Fred müjdesi!
        Fenerbahçe'de Fred müjdesi!
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina

        Benzer Haberler

        Diyarbakır Valiliğinden trafik denetiminde yaşanan arbedeyle ilgili açıklam...
        Diyarbakır Valiliğinden trafik denetiminde yaşanan arbedeyle ilgili açıklam...
        Polise mukavemette bulunan sürücüye vatandaşlar tepki gösterince arbede çık...
        Polise mukavemette bulunan sürücüye vatandaşlar tepki gösterince arbede çık...
        Diyarbakır'da elinde havai fişek patlayan çocuk yaralandı
        Diyarbakır'da elinde havai fişek patlayan çocuk yaralandı
        Diyarbakır'da çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 12 yaralı
        Diyarbakır'da çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 12 yaralı
        Diyarbakır'da taşlı sopalı kavgada 12 kişi hafif yaralandı
        Diyarbakır'da taşlı sopalı kavgada 12 kişi hafif yaralandı
        Mihrace'nin öldüğü kazada iddianame kabul edildi; bilirkişi raporunda sürüc...
        Mihrace'nin öldüğü kazada iddianame kabul edildi; bilirkişi raporunda sürüc...