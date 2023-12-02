KESK'ten Diyarbakır'da 'Emekten Yana, Demokratik Halk Bütçesi' mitingi

KAMUEmekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Diyarbakır'da 'Emekten Yana, Demokratik Halk Bütçesi' adı altında miting düzenledi.

KESK tarafından, sendikanın Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, HEDEP Milletvekili Adalet Kaya ve kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyelerinin katılımıyla `Emekten Yana, Demokratik Halk Bütçesi´ isimli miting düzenledi. Yenişehir ilçesi İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, alım gücündeki düşüşün devam edeceğini belirterek, "Gerek 12'nci Kalkınma Planı´na baktığımızda, gerekse şu an görüşmeleri devam eden 2024 bütçesine baktığımızda, sermayeden yana, emek düşmanı politikalarla ağır vergi yükü altında bizlerin yoksulluğunu, ücretlerimizdeki erimenin, alım gücümüzdeki düşüşün devam edeceği net bir şekilde görülmektedir. Çocuklarımızın bugün okula bir öğün yiyecek bulamadan gittiği, sağlık sistemi başta olmak üzere tüm kamu hizmetlerinin iflas ettiği, tasfiye edildiği koşullarda özelleştirme politikalarına dur demek, herkes için nitelikli, ulaşılabilir, ücretsiz ve anadilinde kamusal hizmet hakkı talep etmek için buradayız. Onlar zenginleşiyor, üretenler, bizler, alın terimizden, emeğimizden, ekmeğimizden çaldıklarıyla biz yoksullaşıyoruz, onlar büyüyor" dedi.

HEDEP Milletvekili Adalet Kaya´nın da bir konuşma gerçekleştirdiği miting, gerçekleştiren konserin ardından sona erdi.