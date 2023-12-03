Engelli 3 çocuğundan Merve'yi, çalıştığı kuruma götürüp sosyalleşmesini sağlıyor DİYARBAKIRAile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde çaycı olarak çalışan Atilla Taş (50), engelli 3 çocuğundan Merve'yi (23), rehabilitasyon günleri dışında kuruma getirip, sosyalleşmesini sağlıyor. Baba Taş, "Onlar, bir nevi Allah'ın bize nimetidir. Hepimiz bu bilinçte olmalıyız" dedi.

DİYARBAKIRAile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde çaycı olarak çalışan Atilla Taş (50), engelli 3 çocuğundan Merve'yi (23), rehabilitasyon günleri dışında kuruma getirip, sosyalleşmesini sağlıyor. Baba Taş, "Onlar, bir nevi Allah'ın bize nimetidir. Hepimiz bu bilinçte olmalıyız" dedi.

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde çaycı olarak çalışan ve yaklaşık 30 yıl önce teyzesinin kızı Nurhan (45) ile evlenen Atilla Taş'ın çocukları Ali (27), Recep (25) ve Merve, engelli olarak dünyaya geldi. Birbirine destek olan çift, çocukların bakımını da paylaştı. Çocuklardan yüzde 40 engelli olan Ali, engelli kadrosu ile bir kurumda çalışırken, yüzde 92 engelli olan Recep, rehabilitasyon merkezinden arta kalan zamanlarını annesi ile geçiriyor. Yüzde 99 engelli olan Merve ise rehabilitasyon günleri dışında babasının çalıştığı kuruma geliyor.

'ONLARA YARDIMCI OLMAMIZ LAZIM'

Çocuklarını çok sevdiğini ve eşi ile imkan dahilinde mutlu olmaları için çabaladıklarını belirten Atilla Taş, "Eşim ile teyze çocuklarıyız. Bu evlilikten 3 çocuğumuz da engelli olarak doğdu. Ben ve eşim elimizden geldiğince onlar ile ilgilenmeye çalışıyoruz. Bu tür özel çocukları olan ailelerden tek isteğim, çocuklarınız böyle olduğundan dolayı sakın üzülmeyin. Kendinizi kötü hissetmeyin. Çünkü bunlar, Allah'ın insanlara verdiği bir lütuftur. Onlara sevgimizi, elimizden gelen bütün gayreti, hep birlikte göstermemiz lazım. Onlara yardımcı olmamız lazım. Onları hor görmememiz lazım. Elimizden geldikçe, dertlerine çare olalım. Onlara arkadaş, dost olarak yaklaşırsak hem sosyalleşmelerini sağlarız hem de mutlu etmiş oluruz. Herkesin bunu yapmasını tavsiye ediyorum" dedi.

'ÇOK GURUR DUYUYORUM'

Taş, "Eşim evde birine bakıyor. Diğer çocuğum bütün gün rehabilitasyon merkezine gidiyor. Merve kızımı da ara sıra çalıştığım kuruma götürüyorum. Onun için bir değişiklik oluyor, sosyalleşiyor. Orada mutlu oluyor. Ayrıca kurumumuz da bize yardımcı oluyor. Ar-Ge birimi, onun eğitimini sağlamak için gerekli desteği veriyor. Gerek çalışma saatleri gerekse Merve'nin ihtiyaçları için yardımcı oluyorlar. Şu anda çok mutluyuz. 3 tane engelli çocuğum olduğu için de çok gurur duyuyorum. Çünkü onlar, benim için bir nevi gelecektir. Bunun bilincindeyim ve bu tip çocukları olanların da bu bilinçte olmalarını istiyorum. Onları dışlamayın, onları kötülemeyin. Onlardan dolayı üzülmeyin. Onlar, bir nevi Allah'ın bize bir nimetidir. Hepimiz bu bilinçte olmalıyız. Eğitim alabilmesi için çok destek oluyorlar. Destekten dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.