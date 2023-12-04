Eşinin ölümüne neden olan motosikletlinin serbest kalmasına tepki gösterdi: Ortada bir cinayet var DİYARBAKIR´ınKayapınar ilçesinde M.V. idaresindeki plakasız motosiklet, misafirlikten döndüğü sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Kıymet Gülbahar´a (39) çarptı. Yaklaşık 4 metre sürüklenen kadın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan sürücü M.V. ise, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Veysel Gülbahar (41), "Serbest bırakılması beni çok rahatsız ediyor. Ciğerimizin ateşi daha da çok alevlendi. Sonuçta benim eşimdi ve hayat arkadaşımdı. Ortada bir cinayet var, bir imzayla kurtulmamalı" dedi.

DİYARBAKIR´ınKayapınar ilçesinde M.V. idaresindeki plakasız motosiklet, misafirlikten döndüğü sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Kıymet Gülbahar´a (39) çarptı. Yaklaşık 4 metre sürüklenen kadın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan sürücü M.V. ise, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Veysel Gülbahar (41), "Serbest bırakılması beni çok rahatsız ediyor. Ciğerimizin ateşi daha da çok alevlendi. Sonuçta benim eşimdi ve hayat arkadaşımdı. Ortada bir cinayet var, bir imzayla kurtulmamalı" dedi.

Kaza, 28 Kasım´da, Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi Kayapınar Caddesi´nde meydana geldi. M.V. idaresindeki plakasız motosiklet, misafirlikten dönerken yolun karşısına geçmek isteyen Kıymet Gülbahar´a çarptı. Yaklaşık 4 metre sürüklenen Gülbahar, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gülbahar, ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye, buradan da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevk edilerek tedaviye alındı. Yoğun bakıma alınan Gülbahar, doktorların müdahalesine rağmen 2 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. Motosiklet sürücüsü M.V. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.V., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kıymet Gülbahar´ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu´nda yapılan otopsinin ardından Dicle ilçesi Kırsal Gölbaşı Mahallesi´nde toprağa verildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde süratli bir şekilde gelen motosiklet Kıymet Gülbahar´a çarptıktan sonra devriliyor. Kıymet Gülbahar, yerde hareketsiz kalırken, sürücü bir süre yerde kaldıktan sonra ayağa kalkıyor. Sonra yere düşüyor. Çevredekiler de olay yerine gelerek Kıymet Gülbahar ve sürücüye müdahale ederek, durumu sağlık ekiplerine bildiriyor.

`HER YERİNDE KIRIKLAR VARDI´

Eşinin ölümüne neden olan sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösteren Veysel Gülbahar, şunları söyledi:

"Eşim misafirliğe gitmişti. İşi bittikten sonra bana mesaj atarak eve gideceğini söyleyince, ben de `tamam´ dedim. Yaklaşık bir saat sonra eşimin kazada yaralandığı söylendi. Olay yerine gittiğimde polis ve kaza yapan motosiklet de oradaydı. Sonra eşimin yanına gittim ve baygın bir şekildeydi. Her yerinde kırıklar vardı ve çok kanaması vardı. Sonra hastaneye götürüp yoğun bakıma aldılar. 2 gün sonra vefat ettiğini söylediler. Kaza yapan zanlı serbest bırakıldı. Merak ediyoruz. Neden serbest bırakıldı? Sonuçta bir cinayet işlenmiş. Ortada bir ölüm var. Polis beni arayıp şikayetçi olup olmadığımı sordu. Ben de şikayetçi olduğumu söyleyip, imzaladım. Benim eşimin güzel hayalleri vardı. Hayalleri bu dünyada yarım kaldı. Benim adalete inancım tamdır. Eğer çekilecek bir cezası varsa, adalet ona cezasını versin. Bir gün de olsa, 10 yıl da olsa ve 100 yıl da olsa cezasını çeksin. Ben adaletin yerine gelmesini istiyorum. Serbest bırakılması beni çok rahatsız ediyor. Ciğerimizin ateşi daha da çok alevlendi. Sonuçta benim eşimdi ve hayat arkadaşımdı. Yüce savcıların ve hakimlerin önünde hesap versin. Bunun üstü örtbas edilmesin. Ben devletime ve adalete güveniyorum. Zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış. Bir imzayla kurtulmamalı."