Diyarbakır'da muhtar başından vurulmuş olarak ölü bulundu
DİYARBAKIR'dakırsal mahalle muhtarı Yılmaz Koca (44), başından tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu.
DİYARBAKIR'dakırsal mahalle muhtarı Yılmaz Koca (44), başından tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu.
Olay, gece saatlerinde Çermik ilçesi kırsal Şeyhandede Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; muhtar Yılmaz Koca, hayvanlarına yem vermek için evinin yakınındaki yem çadırına gitti. Muhtarın eve dönmediğini fark eden eşi, çadıra gittiğinde Koca'yı başından vurulmuş halde buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Koca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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