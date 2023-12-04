3 ilde 64 kişiyi 'oltalama' yöntemi dolandıran 5 şüpheli yakalandı DİYARBAKIRmerkezli Ankara ve Mersin´de düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, `oltalama´ yöntemiyle 69 kişiyi 1 milyon 200 bin lira dolandıran 5 şüpheli yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DİYARBAKIRmerkezli Ankara ve Mersin´de düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, `oltalama´ yöntemiyle 69 kişiyi 1 milyon 200 bin lira dolandıran 5 şüpheli yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bilişim sistemlerini araç olarak kullanarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmada, `oltalama´ yöntemiyle 30 farklı ildeki 62 kişiyi 1 milyon 200 bin lira dolandıran 6 şüpheli tespit edildi. Diyarbakır, Ankara ve Mersin´de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürüyor. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda da 6 cep telefonu, 5 sim kart, 2 kredi kartı ve 4 ziynet eşyası ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.