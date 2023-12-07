Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da 9 katlı bina yıkılırken çöktü

        DİYARBAKIR'dadeprem sonrası ağır hasar alıp tahliye edilen 9 katlı bina, yıkım sırasında çöktü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 13:38 Güncelleme: 07.12.2023 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da 9 katlı bina yıkılırken çöktü
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'dadeprem sonrası ağır hasar alıp tahliye edilen 9 katlı bina, yıkım sırasında çöktü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar aldığı için tahliye edilen Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'ndeki 9 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü. Çökmeyle çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Binanın enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        3 gün elektrik kesik olduğu için mangal yakmışlar
        3 gün elektrik kesik olduğu için mangal yakmışlar
        Depremde 77 kişinin öldüğü binanın inşasında elverişsiz malzeme kullanılmış
        Depremde 77 kişinin öldüğü binanın inşasında elverişsiz malzeme kullanılmış
        Diyarbakır'da evcil hayvanlar için "Aşı ve Çip Uygulama Odası" açıldı
        Diyarbakır'da evcil hayvanlar için "Aşı ve Çip Uygulama Odası" açıldı
        Diyarbakır'da sosyal kart sahiplerinin hesaplarına para yatırıldı
        Diyarbakır'da sosyal kart sahiplerinin hesaplarına para yatırıldı
        Diyarbakır'da Filistin'e destek için kermes düzenlendi
        Diyarbakır'da Filistin'e destek için kermes düzenlendi
        Diyarbakır'da geçen ay asayiş olaylarında 145 kişi tutuklandı
        Diyarbakır'da geçen ay asayiş olaylarında 145 kişi tutuklandı