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        Diyarbakır'da 5 katlı ağır hasarlı bina çöktü; arama kurtarma çalışması başlatıldı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 16:58 Güncelleme: 07.12.2023 - 17:00
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        Diyarbakır'da 5 katlı ağır hasarlı bina çöktü; arama kurtarma çalışması başlatıldı (2)
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        YIKILMAANIKAMERADA

        Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 5 katlı binanın yıkılma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Sur Belediyesi zabıta ekiplerinin bina yıkılmadan önce önlem aldığı ve güvenlik şeridiyle bölgeyi kapattığı görülüyor. Bina, daha sonra da içinden gelen çatırdama seslerinin ardından yıkılıyor. Sokağı toz bulutu kaplarken, insanların panikle kaçıştığı gözüküyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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