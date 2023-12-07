Diyarbakır'da 5 katlı ağır hasarlı bina çöktü; arama kurtarma çalışması başlatıldı (2)
YIKILMAANIKAMERADA
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 5 katlı binanın yıkılma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Sur Belediyesi zabıta ekiplerinin bina yıkılmadan önce önlem aldığı ve güvenlik şeridiyle bölgeyi kapattığı görülüyor. Bina, daha sonra da içinden gelen çatırdama seslerinin ardından yıkılıyor. Sokağı toz bulutu kaplarken, insanların panikle kaçıştığı gözüküyor.
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