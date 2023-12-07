Diyarbakır'da 5 katlı ağır hasarlı bina çöktü; arama kurtarma çalışması başlatıldı (3)

ARAMA-KURTARMAÇALIŞMASI SONLANDIRILDI

Diyarbakır'ın Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde çöken ağır hasarlı 5 katlı binanın enkazında arama- kurtarma köpeği ile yapılan çalışmalar, herhangi birinin enkaz altında kalmadığının tespit edilmesi üzerine sonlandırıldı.