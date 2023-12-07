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        Diyarbakır'da 5 katlı ağır hasarlı bina çöktü; arama kurtarma çalışması başlatıldı (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 21:58 Güncelleme: 07.12.2023 - 21:58
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        Diyarbakır'da 5 katlı ağır hasarlı bina çöktü; arama kurtarma çalışması başlatıldı (3)
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        ARAMA-KURTARMAÇALIŞMASI SONLANDIRILDI

        Diyarbakır'ın Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde çöken ağır hasarlı 5 katlı binanın enkazında arama- kurtarma köpeği ile yapılan çalışmalar, herhangi birinin enkaz altında kalmadığının tespit edilmesi üzerine sonlandırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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