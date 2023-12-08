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        Kamyon, çarptığı otomobili metrelerce sürükledi

        DİYARBAKIR´dakamyon, çarptığı otomobili metrelerce sürükledi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 16:48 Güncelleme: 08.12.2023 - 16:50
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        Kamyon, çarptığı otomobili metrelerce sürükledi
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        DİYARBAKIR´dakamyon, çarptığı otomobili metrelerce sürükledi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, öğleden sonra Bağlar ilçesi Yenihal mevkiinde bulunan bir taksi durağının önünde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon, çarptığı otomobili metrelerce sürükledi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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