Kamyon, çarptığı otomobili metrelerce sürükledi
DİYARBAKIR´dakamyon, çarptığı otomobili metrelerce sürükledi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
DİYARBAKIR´dakamyon, çarptığı otomobili metrelerce sürükledi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, öğleden sonra Bağlar ilçesi Yenihal mevkiinde bulunan bir taksi durağının önünde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon, çarptığı otomobili metrelerce sürükledi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.
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