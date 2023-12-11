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        Diyarbakır'da sis etkili oldu

        DİYARBAKIR'daetkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, tarihi surlar gözden kayboldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 10:28 Güncelleme: 11.12.2023 - 10:30
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        Diyarbakır'da sis etkili oldu
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        DİYARBAKIR'daetkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, tarihi surlar gözden kayboldu.

        Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Sis nedeniyle sürücüler, hızlarını düşürerek ilerledi. Diyarbakır Surları ile Hevsel Bahçeleri ve surların eteğindeki Millet Bahçesi de sis nedeniyle gözden kayboldu.

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