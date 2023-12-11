Diyarbakır´da 1400 yıllık dini kitap ele geçirildi

DİYARBAKIR´da jandarmanın düzenlediği operasyonda 1400 yıllık olduğu değerlendirilen İbranice yazılı 17 sayfa yazmalı dini motifli kitap ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda, Kırsal Batıkarakoç Mahallesi´nde yapılan yol kontrolünde şüpheli bir araç durdurularak arama yapıldı. Aramada 1400 yıllık olduğu değerlendirilen İbranice yazılı, dini motifli ahşap muhafaza içerisinde, 17 sayfalık altın yazmalı kitap ele geçirildi. Araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.