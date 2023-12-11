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        Diyarbakır´da 1400 yıllık dini kitap ele geçirildi

        DİYARBAKIR´da jandarmanın düzenlediği operasyonda 1400 yıllık olduğu değerlendirilen İbranice yazılı 17 sayfa yazmalı dini motifli kitap ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 15:08 Güncelleme: 11.12.2023 - 15:10
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        Diyarbakır´da 1400 yıllık dini kitap ele geçirildi
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        DİYARBAKIR´da jandarmanın düzenlediği operasyonda 1400 yıllık olduğu değerlendirilen İbranice yazılı 17 sayfa yazmalı dini motifli kitap ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ve Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda, Kırsal Batıkarakoç Mahallesi´nde yapılan yol kontrolünde şüpheli bir araç durdurularak arama yapıldı. Aramada 1400 yıllık olduğu değerlendirilen İbranice yazılı, dini motifli ahşap muhafaza içerisinde, 17 sayfalık altın yazmalı kitap ele geçirildi. Araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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