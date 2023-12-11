Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - Van Büyükşehir Belediyesi: 55-27

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi (DBB) Spor Hentbol Erkek Takımı, 2´nci Lig resmi müsabakalarında karşılaştığı Van Büyükşehir Belediyesi takımını 55-27 mağlup etti.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan DBB Hentbol Erkek Takımı, Van Büyükşehir Belediyesi Hentbol Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Kayapınar İlçesi´nde Şehit Polis Gülser Spor Salonu´nda oynanan müsabakada, DBB Hentbol Takımı, rakibi Van Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımını 55-27 yenerek grup maçlarında mağlubiyet almadan yoluna devam etti. Resmi müsabakalarında 6´da 6 yapan DBB Hentbol Takımı grubu lider olarak tamamladı.