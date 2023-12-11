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        Bahçe duvarının üzerine yıkıldığı kadın, yaralandı

        DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde odun kırdığı sırada üzerine bahçe duvarı devrilen Leyla Selçuk (32), yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 20:28 Güncelleme: 11.12.2023 - 20:30
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        Bahçe duvarının üzerine yıkıldığı kadın, yaralandı
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        DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde odun kırdığı sırada üzerine bahçe duvarı devrilen Leyla Selçuk (32), yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Ali Pınar Mahallesi 12'nci sokakta meydana geldi. İddiaya göre soba için evinin önündeki odunları kırmak isteyen Leyla Selçuk´un üzerine, bahçe duvarı devrildi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Selçuk, ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Selçuk´un sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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