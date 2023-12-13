Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Eski koltuk ateşe verildi, alevler parktaki ağaca sıçradı

        DİYARBAKIR´da bir parkta çöp kovasının yanına bırakılan eski koltuk, kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. Büyüyen alevlerin sardığı ağaca sıçrayan yangın itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 14:58 Güncelleme: 13.12.2023 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski koltuk ateşe verildi, alevler parktaki ağaca sıçradı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR´da bir parkta çöp kovasının yanına bırakılan eski koltuk, kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. Büyüyen alevlerin sardığı ağaca sıçrayan yangın itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü.

        Olay, dün gece saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 558´inci Sokak'ta meydana geldi. Mahalledeki bir parkın önündeki çöp kovasının yanına bırakılan eski koltuk, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verildi. Büyüyen alevler, parktaki bir ağaca sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Büyükekşi: Ligler 19 Aralık'ta başlayacak
        Büyükekşi: Ligler 19 Aralık'ta başlayacak
        İş insanını vahşice öldürmüşlerdi! Cezaları belli oldu!
        İş insanını vahşice öldürmüşlerdi! Cezaları belli oldu!
        En çok eleman aranan meslekler belirlendi
        En çok eleman aranan meslekler belirlendi
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Fabrikada kazan temizliği faciayla bitti!
        Fabrikada kazan temizliği faciayla bitti!
        Cinsel istismarda bulunan öğretmenden pişkin savunma!
        Cinsel istismarda bulunan öğretmenden pişkin savunma!
        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        "Hanuka" mumlarını yangın tüpüyle söndürdü
        "Hanuka" mumlarını yangın tüpüyle söndürdü
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        Sinema dünyasının acı kabı
        Sinema dünyasının acı kabı
        Koca'ya rekor ceza geliyor!
        Koca'ya rekor ceza geliyor!
        Bu tuzağa düşmeyin! "Yüksek kredi aldırırız" dolandırıcılığı!
        Bu tuzağa düşmeyin! "Yüksek kredi aldırırız" dolandırıcılığı!
        Şimdi ne olacak?
        Şimdi ne olacak?
        Süper Lig’in yayın geliri erirken, dört büyüklerin borcu arttı
        Süper Lig’in yayın geliri erirken, dört büyüklerin borcu arttı
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        Hadise'den U dönüşü
        Hadise'den U dönüşü
        Togg'un sedan modeli geliyor
        Togg'un sedan modeli geliyor
        "Önce biz inanmalıyız"
        "Önce biz inanmalıyız"

        Benzer Haberler

        Elektrik direği, kaldırım çalışması sonrası yolda kaldı
        Elektrik direği, kaldırım çalışması sonrası yolda kaldı
        Öğrenciler Türkiye'nin teknolojik ürünlerinin maketini Yerli Malı Haftası i...
        Öğrenciler Türkiye'nin teknolojik ürünlerinin maketini Yerli Malı Haftası i...
        Diyarbakır Vali Su, Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı'na katı...
        Diyarbakır Vali Su, Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı'na katı...
        İstanbul'da "Diyarbakır Tanıtım Günleri" düzenlenecek
        İstanbul'da "Diyarbakır Tanıtım Günleri" düzenlenecek
        Diyarbakır'ın yeni yerleşim alanlarında içme suyu ve kanalizasyon çalışması...
        Diyarbakır'ın yeni yerleşim alanlarında içme suyu ve kanalizasyon çalışması...
        Dicle Elektrik'in "Makaralı Aydınlatma Direği Projesi" hayata geçirildi
        Dicle Elektrik'in "Makaralı Aydınlatma Direği Projesi" hayata geçirildi