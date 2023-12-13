Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü, eşi gözaltında

        DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 3 çocuk annesi Medine Polat (41) hayatını kaybetti, eşi M. Polat, şüphe üzerine gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 23:18 Güncelleme: 13.12.2023 - 23:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü, eşi gözaltında
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 3 çocuk annesi Medine Polat (41) hayatını kaybetti, eşi M. Polat, şüphe üzerine gözaltına alındı.

        Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Sanayi Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, Medine Polat, sokakta yürürken kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tabancayla silahlı saldırıya uğradı. İki kurşunla sırtından vurulan Polat, kanlar içerisinde yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alınan Polat, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polat´ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, savcılık kararıyla şüphe üzerine eşi M. Polat gözaltına alındı. M. Polat´ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed sonrası altında yükseliş
        Fed sonrası altında yükseliş
        Bakan Bayraktar: Günlük 30 bin varil ham petrol üretiyoruz
        Bakan Bayraktar: Günlük 30 bin varil ham petrol üretiyoruz
        'Yatırımlarda asgari 1 milyar şartı'
        'Yatırımlarda asgari 1 milyar şartı'
        Ali Koç'tan flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan flaş açıklamalar!
        Tesla duyurdu! 2 milyondan fazla aracı geri çağıracak
        Tesla duyurdu! 2 milyondan fazla aracı geri çağıracak
        Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!
        Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!
        Fotoğraf çekmek isterken uçuruma yuvarlandı!
        Fotoğraf çekmek isterken uçuruma yuvarlandı!
        Japonya'da 'gelirlerini eksik beyan eden' bakanlar görevden alınacak
        Japonya'da 'gelirlerini eksik beyan eden' bakanlar görevden alınacak
        Borsa için 11 Ocak neden kritik tarih?
        Borsa için 11 Ocak neden kritik tarih?
        Eski eşine tiner döküp bıçakladı, 'haksız tahrik' indirimi aldı
        Eski eşine tiner döküp bıçakladı, 'haksız tahrik' indirimi aldı
        Yeşilçam oyuncusu da gözaltında
        Yeşilçam oyuncusu da gözaltında
        Meler evine kavuştu! İşte son durumu
        Meler evine kavuştu! İşte son durumu
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Gupse Özay'ın kriteri
        Gupse Özay'ın kriteri
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        İsmail Kartal'dan sakatlık açıklaması!
        İsmail Kartal'dan sakatlık açıklaması!
        Koca'ya rekor ceza geliyor!
        Koca'ya rekor ceza geliyor!
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Hadise'den U dönüşü
        Hadise'den U dönüşü

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'ın tescilli lezzetleri TBMM'de tanıtıldı
        Diyarbakır'ın tescilli lezzetleri TBMM'de tanıtıldı
        Malabadi Köprüsü'nde çevre düzenleme çalışmalarında sona gelindi
        Malabadi Köprüsü'nde çevre düzenleme çalışmalarında sona gelindi
        Eski koltuk ateşe verildi, alevler parktaki ağaca sıçradı
        Eski koltuk ateşe verildi, alevler parktaki ağaca sıçradı
        Elektrik direği, kaldırım çalışması sonrası yolda kaldı
        Elektrik direği, kaldırım çalışması sonrası yolda kaldı
        Öğrenciler Türkiye'nin teknolojik ürünlerinin maketini Yerli Malı Haftası i...
        Öğrenciler Türkiye'nin teknolojik ürünlerinin maketini Yerli Malı Haftası i...
        Diyarbakır Vali Su, Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı'na katı...
        Diyarbakır Vali Su, Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı'na katı...