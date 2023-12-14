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        Diyarbakır´da 8 katlı bina, yıkım sırasında çöktü

        DİYARBAKIR'da deprem sonrası ağır hasar alıp tahliye edilen 8 katlı bina, yıkım sırasında çöktü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 12:28 Güncelleme: 14.12.2023 - 12:30
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        Diyarbakır´da 8 katlı bina, yıkım sırasında çöktü
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        DİYARBAKIR'da deprem sonrası ağır hasar alıp tahliye edilen 8 katlı bina, yıkım sırasında çöktü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar aldığı için tahliye edilen Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi´ndeki 8 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü. Çökmeyle çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Binanın enkazını kaldırma çalışmaları başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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