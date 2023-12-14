Diyarbakır'da kuzenini öldüren şüpheli de hayatını kaybetti - Yeniden DİYARBAKIR'da tartıştığı kuzeni Şeref Tiryaki'yi (50) başından vurarak öldüren ve kavga sırasında ağır yaralanan Hasan Tiryaki (32) de yaşamını yitirdi.

DİYARBAKIR'da tartıştığı kuzeni Şeref Tiryaki'yi (50) başından vurarak öldüren ve kavga sırasında ağır yaralanan Hasan Tiryaki (32) de yaşamını yitirdi.

Olay, 11 Aralık'ta Ergani ilçesi Kemertaş Mahallesi´nde meydana geldi. Bilinmeyen nedenle husumetli olan amca çocukları Hasan Tiryaki ile Şeref Tiryaki arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Şeref Tiryaki, kuzeni Hasan Tiryaki'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Kavgada Hasan Tiryaki de ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hasan Tiryaki, Ergani Devlet Hastanesi'ne, ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakımda tedavisi süren Tirkaki, gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.