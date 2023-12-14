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        3 çocuk annesi kadının, komşu çocuğunun oynarken ateşlediği tabancadan çıkan kurşunla öldüğü ortaya çıktı

        DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde, evindeyken vurularak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Medine Polat´ın (41), karşısındaki apartman dairesindeki A.A.´nın (16) oynarken ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. A.A., gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 19:18 Güncelleme: 14.12.2023 - 19:20
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        3 çocuk annesi kadının, komşu çocuğunun oynarken ateşlediği tabancadan çıkan kurşunla öldüğü ortaya çıktı
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        DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde, evindeyken vurularak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Medine Polat´ın (41), karşısındaki apartman dairesindeki A.A.´nın (16) oynarken ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. A.A., gözaltına alındı.

        Olay, dün Yenişehir ilçesi Sanayi Mahallesi´nde meydana geldi. 3 çocuk annesi Medine Polat, çocuklarının yanında olduğu sırada bir anda yığıldı. Çocukları, annelerinin bayıldığını düşünerek komşularına haber verdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemesinde, Medine Polat'ın başından vurularak ağır yaralandığı belirlendi. İlk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Medine Polat, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada kapsamında; şüphe üzerine eşi Mehmet Polat gözaltına alınırken, Medine Polat'ın cansız bedeni ise otopsi işlemlerinin ardından Eğil ilçesine bağlı Kırsal Kazanlı Mahallesi´nde toprağa verildi.

        KARŞI APARTMANDAN ATEŞLENEN TABANCADAN ÇIKAN KURŞUNLA ÖLMÜŞ

        Yürütülen soruşturmada Medine Polat'ın, karşı apartmanın 4´üncü katındaki A.A.´nın oynadığı tabancanın ateşlenmesi sonucu çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. A.A. gözaltına alınırken, merminin girdiği pencere sökülüp, incelenmek üzere emniyete götürüldü. A.A.´nın emniyetteki işlemleri devam ederken, Medine Polat'ın eşi Mehmet Polat ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mehmet Polat´ın, olay sırasında kıraathanede olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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